Экс-депутат Рады назвал причину, по которой Трамп заключил с Киевом сделку

Президент США Дональд Трамп заключил с Владимиром Зеленским минеральную сделку ради личного PR, предположил бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев. Об этом пишут «Аргументы и факты».

Ранее западные СМИ сообщили, что после консультаций, которые продолжались с февраля по апрель, Вашингтон и Киев заключили сделку о добыче полезных ископаемых.

«Этот договор, судя по имеющейся информации, был заключен Трампом только для того, чтобы объявить о том, что он заключил сделку и хоть что-то продемонстрировать, не особо вникая в суть соглашения. То, что эта сделка ничего не принесет США, становится очевидно», — разъяснил Царев.

Политик отметил, что на Украине все, что было ликвидно, давно «разобрано» или украинскими олигархами, или иностранными компаниями.

Царев заметил, что Соединенным Штатам с тем, чтобы получить хотя бы минимальную прибыль, потребуется вложить гигантские суммы, причем в самые нерентабельные разработки.

Глава Минфина США оценил сделку с Украиной по минералам

Ранее министр финансов США Скотт Бессент предположил, что минеральная сделка позволит окупить расходы Соединенных Штатов на Украину со времен предшествующей администрации.