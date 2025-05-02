Королевская семья опубликовала фото принцессы Шарлотты

Королевская семья показала редкий портрет дочери принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Снимки появились в официальном аккаунте Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Газета.Ru

Принцесса Шарлотта позировала в куртке с принтом из осенних листьев и широко улыбалась, глядя в камеру.

«Счастливого 10-го дня рождения, принцесса Шарлотта», — написали представители семьи.

22 марта 2024 года жена принца Уильяма сообщила, что проходит ранние стадии курса профилактической химиотерапии. Кейт Миддлтон рассказала, что рак был обнаружен во время тестов, сделанных после операции в брюшной полости.

9 сентября принцесса заявила, что завершила курс лечения. Она назвала последние девять месяцев невероятно тяжелым временем. Кейт Миддлтон отметила, что в настоящее время сосредоточилась на том, чтобы у нее как можно дольше продлилась ремиссия.

Несколько недель назад в сети появились фотографии, сделанные во время тайного отдыха принца Уильяма с женой и детьми во Франции. Члены королевской семьи были замечены на горнолыжном курорте Куршевеле.