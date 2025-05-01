Маск потребовал проверить траты ФРС на ремонт штаб-квартиры в Вашингтоне

Илон Маск призвал обратить внимание на расходы ФРС США, выделенные на реконструкцию их центрального офиса в Вашингтоне.

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск, возглавляющий ведомство по повышению эффективности работы правительства США (DOGE), заявил о необходимости проверки расходов Федеральной резервной системы, передает ТАСС.

Маск раскритиковал утвержденный бюджет на дорогостоящий ремонт штаб-квартиры ФРС в Вашингтоне, назвав это возможным примером неэффективного расходования средств.

«Поскольку в конце концов это все деньги налогоплательщиков, я думаю, мы определенно должны изучить, действительно ли Федеральная резервная система тратит 2,5 млрд долларов на дизайнера интерьера», – заявил Маск, слова которого приводит Bloomberg.

Сразу после инаугурации Дональда Трампа DOGE начала масштабную аудиторию государственных расходов. Ранее Маск сообщал о планах снизить расходы бюджета США на 2 трлн долларов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Илон Маск заявил, что данные, на основе которых Федеральная резервная система США принимает решения по монетарной политике, поступают с большим опозданием. Также он отметил, что ситуация в банковском секторе США, несмотря на заявления ФРС о его надежности, не может быть хуже.