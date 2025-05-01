Глава Минфина США оценил сделку с Украиной по минералам

Минеральная сделка позволит окупить расходы Соединенных Штатов на Украину со времен предшествующей администрации, заявил министр финансов США Скотт Бессент. Фрагмент интервью опубликовал Telegram-канал «Пул N3».

Накануне западные СМИ рассказали, что Вашингтон и Киев заключили, после долгих консультаций, сделку по минеральным ресурсам.

«В этой сделке выигрывают все. Это способ показать, что между Украиной и США нет разногласий, пока президент [США Дональд] Трамп прилагает усилия, чтобы положить конец этому [конфликту]», — отметил Бессент.

По его словам, американский лидер лидер желает, что обе стороны сели за стол переговоров как можно быстрее.

Министр уточнил, что сделка — это сигнал не только российскому руководству, но и американцам, заявление о том, что у американских компаний есть возможность участвовать, получить часть финансирования и компенсаций за поставленное оружие, «стать партнёрами в успехе украинского народа».

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Ранее The New York Times сообщила, что сделка по минералам не включает гарантий помощи США Украине в области безопасности.

Журналисты пояснили, что Вашингтон отверг эту идею еще на ранних этапах переговорного процесса. Сделка, добавили они, не будет иметь большого значения, если боевые действия между Россией и Украиной продолжатся.