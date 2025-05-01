Рогов отреагировал на слова Зеленского о параде Победы в Москве

Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в комментарии РИА Новости назвал терроризмом заявления Владимира Зеленского о параде Победы в Москве.

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Рогов прокомментировал слова Зеленского о «болевых точках» России и предположениях, что Москва «переживает» из-за проведения парада к 80-летию Победы. По его мнению, такие высказывания направлены на эскалацию конфликта и демонстрируют связь Киева с неонацистской идеологией.

«Зеленский открыто использует террористические методы, угрожая атаковать Красную площадь. Он бесится, что Россия празднует победу над его кумиром — Гитлером», — заявил Рогов.

29 апреля Зеленский намекнул, что желает ударить по параду Победы в Москве 9 мая. Кроме того, Россия «должна переживать» о продолжении боевых действий, добавил украинский лидер.

Песков ответил на угрозы Зеленского про Парад Победы

30 апреля депутат Госдумы Александр Бородай заявил, что Украина может устроить провокации на территории России на 9 мая. Парламентарий подчеркнул, что, чтобы избавиться от подобных угроз, необходимо «уничтожить» Зеленского.