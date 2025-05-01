Зеленскому рассказали, как Трамп оставил Украину и Европу в дураках

Президент США Дональд Трамп не предоставил Украине гарантии безопасности в рамках сделки по ресурсам, таким образом ЕС и Киев остались в дураках.

© Газета.Ru

Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Вопреки желаниям Зеленского Трамп не включил никаких «гарантий безопасности» для Киева. Итак, благодаря Трампу Соединенные Штаты получат деньги, не увязнув там», — подчеркнул он.

По словам Филиппо, на фоне такой политики Трампа и продолжения санкционного давления на Россию со стороны Брюсселя «мы оказываемся дураками из-за ЕС и (президента Франции Эммануэля – прим. ред.) Макрона».

До этого американская газета The New York Times писала, что соглашение США и Украины по ресурсам не включает гарантий безопасности Киеву.

Раскрыто незавидное положение Киева, если Трамп уйдет от переговоров

Первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко подтвердила, что Киев подписал с Вашингтоном соглашение о полезных ископаемых.