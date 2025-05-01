В Киеве заявили, что соглашение с США об ископаемых приоритетнее законов Украины
Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк сказал, что соглашение Киева и Вашингтона о полезных ископаемых будет иметь преимущественную силу, если его положения не будут соответствовать законодательству Украины.
Железняк сказал, что преимущественная сила соглашения предусмотрена документом, сказал Железняк. По его словам, Украина согласилась, что не может ссылаться на свое законодательство как оправдание любого невыполнения обязательств в рамках договоренности.
Соглашение о добыче полезных ископаемых было подписано США и Украиной 30 апреля. Оно предусматривает создание фонда, который, по словам американских властей, будет выплачивать Украине около 175 миллиардов долларов.