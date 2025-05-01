В Киеве заявили, что соглашение с США об ископаемых приоритетнее законов Украины

Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк сказал, что соглашение Киева и Вашингтона о полезных ископаемых будет иметь преимущественную силу, если его положения не будут соответствовать законодательству Украины.

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Железняк сказал, что преимущественная сила соглашения предусмотрена документом, сказал Железняк. По его словам, Украина согласилась, что не может ссылаться на свое законодательство как оправдание любого невыполнения обязательств в рамках договоренности.

Соглашение о добыче полезных ископаемых было подписано США и Украиной 30 апреля. Оно предусматривает создание фонда, который, по словам американских властей, будет выплачивать Украине около 175 миллиардов долларов.