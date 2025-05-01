Если президент США Дональд Трамп решит уйти от посредничества в урегулировании украинского конфликта, поток оружия Киеву закончится через полгода, заявили журналисты The Times со ссылкой на оценки аналитиков.

Украина, по мнению экспертов, не будет иметь доступа к новейшим системам ПВО и к баллистическим ракетам, что поставит страну в невыгодное положение.

Аналитики заявили, что США вряд ли откажутся от использования финансирования, которое уже было решено направить Украине.