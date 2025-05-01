Харрис призвала американцев объединиться против Трампа

Американцам необходимо объединиться для противостояния президенту США Дональду Трампу и не отдаляться друг от друга.

С таким призывом выступила бывшая вице-президент и экс-кандидат на пост американского лидера Камала Харрис, передает Reuters.

«Перед лицом кризиса урок таков: не разбегайтесь», — заявила Харрис.

В своей крупнейшей с момента отставки речи на саммите Leading Women Defined Харрис призвала жителей США действовать сообща и открыто выражать свою позицию. Экономическую политику администрации Трампа она назвала «величайшим рукотворным экономическим кризисом в современной истории президентства».

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Ранее американский лидер похвастался, что не допустил ни одной ошибки в первые 100 дней на посту главы государства.