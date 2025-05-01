Экс-президенту Южной Кореи Юн Сок Ёлю предъявили дополнительные обвинения

Прокуратура Республики Корея предъявила бывшему президенту страны Юн Сок Ёлю новое обвинение по делу о его попытке ввести военное положение в декабре прошлого года.

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Как сообщили в четверг представители специальной следственной группы, Юн обвинен в злоупотреблении полномочиями и воспрепятствовании исполнению служебных обязанностей. Мера пресечения в виде ареста к нему применяться не будет.

Это обвинение дополнило уже имеющееся дело по обвинению в мятеже.

Напомним, Юн Сок Ёль проходит как главный обвиняемый по делу о попытке незаконного захвата власти 3 декабря, когда он, по версии следствия, в отсутствие признаков войны или чрезвычайной угрозы объявил в стране военное положение.

Прокуратура утверждает, что Юн вступил в сговор с тогдашним министром обороны Ким Ён Хёном и рядом других высокопоставленных лиц, чтобы спровоцировать антиконституционные действия и удержать власть, несмотря на политический кризис. В январе экс-президент уже был официально обвинен в подстрекательстве к мятежу.

Новое обвинение, по сути, усиливает позицию прокуратуры: теперь Юну инкриминируется не только сам факт мятежа, но и использование президентского статуса для препятствования законной деятельности других государственных органов.

Таким образом, юридические перспективы бывшего главы государства становятся все более тяжелыми. Если вина Юн Сок Ёля будет доказана по совокупности предъявленных обвинений, ему грозят максимально строгие меры наказания, предусмотренные южнокорейским законодательством, вплоть до смертной казни.