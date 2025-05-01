Маск ответил на новость об уходе с поста главы Tesla
Основатель Tesla Илон Маск назвал ложной статью газеты The Wall Street Journal (WSJ), в которой сообщалось, что совет директоров компании начал поиск нового генерального директора.
Об этом американский предприниматель заявил на своей странице в соцсети X.
«Это крайне грубое нарушение этики, что The Wall Street Journal опубликовал ложную статью и не включил в нее недвусмысленное опровержение от совета директоров Tesla», — возмутился Маск.
Рынок ждет ухода Маска от власти
WSJ опубликовала статью, что новый генеральный директор сменит на посту главу компании Илона Маска. По данным издания, решение о поиске нового гендира мотивировано падением котировок Tesla на фондовом рынке и недовольством части инвесторов.