Маск ответил на новость об уходе с поста главы Tesla

Основатель Tesla Илон Маск назвал ложной статью газеты The Wall Street Journal (WSJ), в которой сообщалось, что совет директоров компании начал поиск нового генерального директора.

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Об этом американский предприниматель заявил на своей странице в соцсети X.

«Это крайне грубое нарушение этики, что The Wall Street Journal опубликовал ложную статью и не включил в нее недвусмысленное опровержение от совета директоров Tesla», — возмутился Маск.

Рынок ждет ухода Маска от власти

WSJ опубликовала статью, что новый генеральный директор сменит на посту главу компании Илона Маска. По данным издания, решение о поиске нового гендира мотивировано падением котировок Tesla на фондовом рынке и недовольством части инвесторов.