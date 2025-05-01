Подполье раскрыло судьбу виновников трагедии в одесском Доме профсоюзов

Виновники трагедии в Доме профсоюзов в Одессе, произошедшей 2 мая 2014 года, теперь работают в силовых структурах Украины.

Их судьбу раскрыл представитель одесского подполья движения Stop Grave агентству РИА Новости.

«Руслан Форостяк, на тот момент лидер Одесского «евромайдана» и Совета обороны Одессы, впоследствии ставший советником главы областного управления полиции, кстати, он уроженец Львова. Также Андрей Юсов, сейчас он пресс-секретарь ГУР», — сообщил собеседник агентства.

Представитель подполья добавил, что участник беспорядков в Одессе Евгений Дейдей впоследствии стал советником главы Министерства внутренних дел (МВД) Украины и депутатом Верховной Рады.

Стало известно, кто препятствовал расследованию трагедии в Одессе

Ранее в движении Stop Grave сообщили, что группа украинских журналистов под неофициальным названием «Второе мая» препятствовала расследованию трагедии в Одессе.