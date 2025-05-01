В Китае сделано ошеломляющее заявление о происхождении Covid. Пекин сенсационно заявил, что в пандемии Covid—19 виновата Америка, а не Китай. В белой книге, опубликованной в среду, Информационное бюро Госсовета Китая предположило, что вирус, унесший жизни 1,2 миллиона американцев и по меньшей мере 7 миллионов человек по всему миру, возможно, возник в Соединенных Штатах.

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Документ, по-видимому, является прямым опровержением возобновившихся нападок со стороны администрации Трампа, которая удвоила количество заявлений об утечке Covid из Уханьского института вирусологии (WIV) — лаборатории, которая, как известно, проводит эксперименты с коронавирусом, - назвав это единственным правдоподобным объяснением пандемии.

"Белая книга", опубликованная информационным бюро Госсовета Китая, должна была опровергнуть заявление администрации Трампа о том, что вирус был получен из Уханьского института вирусологии (WIV), который в то время проводил эксперименты с коронавирусом, пишет Daily Mail.

В отчете китайские официальные лица написали: "Правительство США, вместо того чтобы прямо признать свою неудачу в борьбе с Covid-19 и задуматься о своих недостатках, пытается переложить вину на других и отвлечь внимание людей, бесстыдно политизируя отслеживание происхождения SARS-CoV-2.

"В Соединенных Штатах должно быть проведено тщательное и углубленное расследование происхождения вируса. Соединенные Штаты должны отреагировать на обоснованную обеспокоенность международного сообщества и дать ответственный ответ всему миру", - сказано в документе.

Далее в отчете говорится: "Существенные доказательства указывают на то, что COVID-19 мог появиться в Соединенных Штатах раньше, чем это было официально заявлено, и раньше, чем вспышка в Китае".

Как напоминает Daily Mail, ЦРУ и ФБР утверждают, что доказательства указывают на Уханьскую лабораторию как на источник вируса. Многие вирусологи и эпидемиологи по-прежнему считают, что коронавирус появился в человеческой популяции после передачи от различных животных-хозяев.

Белый дом опубликовал информацию об источнике распространения смертоносного коронавируса

В своем последнем докладе китайское правительство заявило, что США не должны продолжать "притворяться глухонемыми", а должны отреагировать на законную озабоченность международного сообщества.

Отчет появился после того, как ранее в этом месяце Белый дом запустил новый веб-сайт по борьбе с Covid, на котором официально сообщается, что коронавирус вырвался из лабораторий WIV, критикуя бывшего президента Джо Байдена и ведущего специалиста по инфекционным заболеваниям доктора Энтони Фаучи.

Китайское правительство написало в своей белой книге, что в январе 2020 года "США были осведомлены о том, что эпидемия нового коронавируса быстро распространяется в пределах их границ", и предпочли "преуменьшить серьезность эпидемии, неоднократно сравнивая Covid-19 с гриппом, заявляя, что он исчезнет автоматически в один прекрасный день". США сделали Китай главным козлом отпущения за свои неумелые действия в ответ на Covid-19. Безразличие правительства США и запоздалые действия привели к тому, что Китай потратил впустую драгоценное время, которое он получил для глобальной борьбы с пандемией».

Далее в "Белой книге" утверждается, что вирус имеет корни на территории США, и подробно описываются вспышки респираторных заболеваний в период с мая по октябрь 2019 года, которые, по утверждению китайского правительства, были случаями Covid, хотя результаты лабораторных тестов так и не позволили сделать вывод об этом.

"Исследование CDC в США показало, что из 7389 серологических образцов, взятых в девяти штатах в период с 13 декабря 2019 года по 17 января 2020 года, 106 были положительными на антитела к SARS-CoV-2. Это говорит о том, что вирус существовал в США до того, как был выявлен первый официальный случай заболевания", - говорится в белой книге.

Далее последовало вводящее в заблуждение заявление о том, что исследование Национального института здравоохранения (NIH) доказало широкую циркуляцию коронавируса к декабрю 2019 года.

Исследователи NIH протестировали 24 079 образцов крови, взятых у участников в 50 штатах в период со 2 января по 18 марта 2020 года, и выявили девять образцов, содержащих антитела к вирусу, пишет Daily Mail. Но тесты на антитела могут вступать в перекрестную реакцию с другими коронавирусами, такими как обычная простуда, и могут давать ложноположительные результаты. Кроме того, антитела только подтверждают воздействие, а не активную инфекцию или цепи передачи.

В формулировках китайского правительства, отмечает Daily Mail, также не упоминается, что первоначальные последовательности вируса, полученные официальными лицами китайского центра контроля заболеваний, были взяты из образцов пациентов уханьской больницы Цзиньиньтан и работников рынка морепродуктов Хуанань.

В документе также говорится, что в США зарегистрировано около 1500 "серьезных лабораторных инцидентов, связанных с коронавирусами и другими особо опасными патогенами, связанными с такими заболеваниями, как ТОРС, БВРС, Эбола, сибирская язва, оспа и птичий грипп". Это утверждение исключает тот факт, что все инциденты, за исключением 11, были незначительными, такими как разбитые флаконы. Пятнадцать человек заразились лабораторными инфекциями, и было три случая непреднамеренного заражения животных, подчеркивает Daily Mail.

Китайское правительство утверждает, что США не смогли своевременно поделиться информацией о ранних вспышках заболеваний со Всемирной организацией здравоохранения.