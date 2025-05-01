В городах Новой Зеландии из-за масштабного наводнения объявили режим ЧП

В городе Крайстчерч и районе Селвин в Новой Зеландии объявили режим ЧП на фоне спровоцированного дождём масштабного наводнения.

«В Крайстчерче и районе Селвин в Кентербери объявлено чрезвычайное положение», — пишет New Zealand Herald.

Также сообщается, что сильный ветер со скоростью около 150 км/ч обрушился на столицу Веллингтон. В аэропорту отменили рейсы до вечера, у сотен людей пропало электричество.

Ранее в Тюменской области ввели режим ЧС из-за паводка.