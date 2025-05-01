В Раде оценили сделку о недрах между Украиной и США

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале заявил, что заключенная сделка по недрам между Украиной и США хуже той, что предлагали украинскому президенту Владимиру Зеленскому в феврале.

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«Вариант, который был в прямом смысле на столе 28 февраля перед той встречей в Овальном кабинете, был лучше. Текущая версия, не (трагедия. — «Газета.Ru»), но прям и победы здесь большой не вижу», — отметил украинский депутат.

Он напомнил, что Зеленский обещал включить в сделку гарантии безопасности для Украины от США. Подписанный документ не содержит никаких гарантий, но предполагает предоставление военной помощи в качестве взноса в совместный инвестиционный фонд.

До этого американская газета The New York Times со ссылкой на источники писала, что соглашение США и Украины по ресурсам не включает гарантий безопасности Киеву.

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По оценке NYT, сделка не будет иметь большого значения, если боевые действия между Украиной и Россией продолжатся.