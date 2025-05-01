В США ожидающие депортации мигранты выложили своими телами сигнал SOS

Мужчины, ожидающие депортации из США в иммиграционном центре в штате Техас, выложили своими телами сигнал SOS. Об этом пишет Reuters.

© Газета.Ru

В материале отмечается, что мигранты заметили в небе над центром дрон Reuters. Тогда они решили подать сигнал бедствия, используя собственные тела. Всего в незапланированной акции принял участие 31 человек. Некоторые из них были одеты в красные комбинезоны, которые выдают «особо опасным» людям.

По информации журналистов, ожидающие депортации мужчины — выходцы из Венесуэлы. За несколько дней до описываемых событий сотрудники иммиграционной службы США вручили иностранцам уведомления о том, что они якобы являются членами опасной венесуэльской банды. На этом фоне их планируют депортировать в соответствии с законами военного времени.

«Семьи семи задержанных, опрошенные Reuters, заявили, что они не были членами банды и отказались подписывать документы», — говорится в материале.

Из публикации следует, что впоследствии Верховный суд США приостановил депортацию мужчин на неопределенный срок. Однако, по какой причине инстанция приняла такое решение, остается неизвестным.

Власти США начали «оживлять» мигрантов

При этом венесуэльцам по-прежнему грозит отправка в CECOT, печально известную тюрьму строгого режима в Сальвадоре.