В Госдепе США допустили возможность введения новых санкций против России

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Официальный представитель госдепартамента США Тэмми Брюс заявила, что возможность новых американских санкций против России сохраняется. Ее слова приводит РИА Новости.

В Госдепе США допустили возможность введения новых санкций против России
© globallookpress.com

Она допустила возможность их введения, однако не уточнила, что послужит поводом для этого решения. Чиновница также подчеркнула, что Вашингтон в настоящее время не снимает с РФ никакие из существующих ограничений, введенных ранее.

«Мы не снимаем никакие санкции, которые существуют в настоящее время. Возможность введения новых санкций против России также сохраняется», — сказала Брюс.

Ранее американский сенатор Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что 72 его коллеги по палате поддерживают законопроект о новых санкциях против России, которые включают в себя пошлины в 500 процентов на импорт из стран, закупающих у России нефть, нефтепродукты, природный газ или уран.

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