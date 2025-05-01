Трамп рассказал о своей работе на посту президента США

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп похвастался, что не допустил ни одной ошибки в первые 100 дней на посту главы государства. Об этом политик рассказал в эфире телеканала NewsNation.

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«Я скажу, это самый сложный вопрос, который может быть, потому что я действительно не верю, что совершил какие-либо ошибки. Мы находимся в переходном периоде, и я думаю, это успокаивает», — подчеркнул он.

Штаты планируют зарабатывать миллионы и миллиарды долларов, но это требует времени. Это не происходит за одну ночь, но произойдет гораздо быстрее, чем люди думают, резюмировал глава Белого дома.

Трамп оценил работу своей администрации по итогам 100 дней президентства

Несколькими днями ранее конгрессмен от Демократической партии Шри Танедар представил резолюцию об импичменте президенту США Дональду Трампу. В числе статей об импичменте политик указал такие, как препятствование правосудию, международная агрессия, создание неправомерных ведомств, коррупция и «тираническое превышение полномочий».

До этого Дональд Трамп выступил с оценкой работы своей администрации после 100 дней президентства, заявив. По словам политика, его команда добилась исторических результатов.