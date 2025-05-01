Пушков: Трамп не хочет повторения ситуации с выводом войск из Афганистана

Глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков выразил мнение, что американский президент Дональд Трамп пересмотрел своё отношение к участию США в украинском конфликте из-за крайне негативного отношения к выводу американских войск из Афганистана.

«Можно предположить, что поражение в Афганистане оказало определённое влияние на Трампа и сказалось на его скептическом отношении к дальнейшему участию США в войне на Украине», — написал сенатор в Telegram-канале.

Пушков отметил популярность Трампа вопреки отсутствию достижений за 100 дней власти

Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин ранее отметил, что иллюзии Трампа о конфликте на Украине разрушились за 100 дней.

При этом первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Трамп искренне хочет мира на Украине и прикладывает все усилия для этого.