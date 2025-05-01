В США призвали пока не праздновать сделку Зеленского и Трампа

Соглашение между США и Украиной о совместной добыче полезных ископаемых в республике не содержит в себе гарантий безопасности, которые бы взял на себя Вашингтон. Об этом сообщила газета The New York Times и подчеркнула, что, если боевые действия в воюющей стране не остановятся, то сделка не будет иметь большого значения, поэтому празднование ее достижения не оправдано.

«Один человек, знакомый с переговорами, обсуждая их на условиях анонимности, сказал, что окончательная сделка не включает явных гарантий будущей помощи США в области безопасности. Другой сказал, что Соединенные Штаты отвергли эту идею на раннем этапе процесса. Несмотря на фанфары, сделка не будет иметь большого значения, если боевые действия между Украиной и Россией продолжатся», — говорится в материале газеты.

США и Украина подписали соглашение по редкоземельным металлам

Президент США Дональд Трамп пообещал получить от Украины гораздо больше денег, чем 350 миллиардов, которые были предоставлены Киеву Вашингтоном. По его словам, соглашение должно оказаться прибыльным для Штатов. Украинский лидер Владимир Зеленский подписание сделки сразу не прокомментировал.

О подписании сделки стало известно в ночь на 1 мая. Как сообщают иностранные СМИ, Киев подписал все необходимые документы и предоставил американцам привилегированный доступ к разработке украинских ресурсов. В них входят алюминий, графит, нефть и природный газ.