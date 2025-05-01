План главы британского правительства Кира Стармера по отправке миротворцев на Украину потерпел провал. Об этом сообщает лондонская газета Times.

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Издание отмечает, что призывы Британии и Франции к другим государствам Европы внести значительный вклад в «обеспечение безопасности» послевоенной Украины не нашли понимания. Невозможность осуществления такого плана была очевидна с самого начала.

Названа цель британских миротворцев на Украине

По словам автора статьи, Стармер своим несбыточным планом «вырыл себе яму» и теперь вынужден наблюдать, как «испаряется его хваленая коалиция» желающих разместить собственных миротворцев на Украине.

30 апреля секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу высказал мнение, что планы по введению миротворцев на украинскую территорию имеют признаки готовящейся оккупации западных регионов Украины европейцами.

Ранее в Британии рассказали, чем собираются заниматься их военные на Украине.