Премьер Канады и Зеленский обсудили урегулирование конфликта на Украине

Премьер-министр Канады Марк Карни и президент Украины Владимир Зеленский обсудили урегулирование российско-украинского конфликта и пришли к единому мнению, что для достижения прочного мира Киев должен участвовать в переговорах. Об этом сообщает РИА Новости.

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В рамках диалога Карни подчеркнул, что Канада готова оказывать поддержку Украине в достижении прочного мира и безопасности.

До этого сообщалось, что Карни предложил Зеленскому посетить саммит «Большой семерки» (G7).

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14 марта стало известно, что министры иностранных дел стран «Большой семерки» согласовали итоговое совместное заявление. По данным агентства Reuters, заявление включает предупреждение России о возможных дополнительных санкциях в случае отказа от соглашения о прекращении огня на Украине.

18 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что «Большая семерка» утратила свой авторитет и не может играть конструктивную роль на мировой арене. По ее словам, «Группа семи» «запятнала свою репутацию неприглядными действиями и решениями» и является устаревшим форматом.

Ранее Канада выступила против присоединения России к «Большой семерке».