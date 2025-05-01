На Украине предложили «поставить свечку» за Трампа при выходе из переговоров

Возможный выход президента США Дональда Трампа из переговорного процесса между Москвой и Киевом пошел бы на пользу Украине. Об этом заявил бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, пишет РБК.

По его словам, в таком случае украинским властям следует «перекреститься и поставить свечку в церкви за здоровье Трампа, за то, что он оставил нас в покое и мы можем спокойно строить свою стратегию».

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Кулеба считает, что проблема заключается не в отказе Соединенных Штатов от усилий по урегулированию, а в том, если американская сторона будет препятствовать другим странам в оказании военно-технической поддержке Украине или «начнет разрушать санкционный режим» против Москвы.