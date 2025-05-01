На Западе политики все чаще признают поражение Украины в конфликте и необходимость территориальных уступок для Киева. Об этом написал журналист Лукас Лейрос в статье для онлайн-издания infoBRICS.

«Западные лидеры все чаще признают неоспоримую реальность поражения Украины. Хотя они могут использовать разные слова, западные политики признают, что Киев не сможет достичь своих целей в войне», — отметил эксперт.

В качестве примера Лукас Лейрос привел интервью президента Финляндии Александра Стубба. В частности, политик дал понять, что Украине придется пойти на уступки, в том числе территориальные. По мнению журналиста, западным политикам следует также признать реальность в целом. Мир будет возможен тогда, когда будут выполнены условия РФ, при соблюдении всех стратегических и территориальных интересов Москвы.

На Западе предложили радикальный план по Украине

Ранее бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор рассказал, что конкретно украинская сторона виновата в затягивании урегулирования конфликта с Россией. В свою очередь, глава Белого дома Дональд Трамп признал, что с президентом РФ Владимиром Путиным иметь дело легче, чем с Владимиром Зеленским, у которого «нет козырей».

В свою очередь, подполковник Олег Иванников в беседе заявил, что президенту Украины Зеленскому невыгодно завершать конфликт.