Прилепин: Россия и США договариваются о разделе мира

Россия и США в ходе переговоров договариваются не об урегулировании на Украине, а о разделе мира. Об этом в интервью «Аргументам и фактам» заявил писатель Захар Прилепин.

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Он отметил, что сейчас нет поводов считать, что Соединенные Штаты при любой власти не являются враждебной для России силой. Переговоры о решении украинского конфликта дают лишь ощущение, что две страны сближаются. Писатель подчеркнул, что между Москвой и Вашингтоном идет диалог не об Украине, а о разделе мира. По мнению Прилепина, РФ и США договариваются о Северном морском пути, о санкционном режиме, о Панамском канале.

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Писатель указал, что для Соединенных Штатов будет лучше, если РФ будет обладать меньшими территориями, меньшим количеством торговых путей и возможностей. Прилепин отметил, что американский президент Дональд Трамп не собирается уничтожать Европу, так как США и европейские страны являются одной враждебной России командой, желающей РФ поражения. По словам писателя, противоречия между Великобританией и США представляют собой отдельную главу в сказках братьев Гримм.

30 апреля секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что российская и американская стороны наметили перспективы по совместной работе для поиска путей урегулирования конфликта на Украине.

Ранее Путин заявил, что России нужен «интернационал победителей».