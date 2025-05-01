Вице-премьер Украины рассказала о необходимости ратификации сделки с США по ресурсам

Сделка с США по природным ресурсам требует ратификации Верховной радой, заявила первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко. Об этом сообщает РИА Новости.

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По ее словам, законодательные изменения в рамках сделки только точечные. Для полноценного функционирования фонда нужно внести изменения в бюджетный кодекс, подчеркнула Свириденко.

До этого первый вице-премьер Украины подтвердила, что Киев подписал с Вашингтоном соглашение о полезных ископаемых.

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Договоренность предусматривает налоговые гарантии: доходы и взносы фонда не облагаются налогом ни в США, ни на Украине, чтобы инвестиции приносили наибольшие результаты, отметила министр.

Также глава минфина США Скотт Бессент заявил, что Соединенные Штаты готовы подписать сделку по минералам уже 30 апреля, если Украина пересмотрит позицию по правкам к соглашению.

Ранее в Киеве заявили, что Украина сохранит контроль над ресурсами после сделки с США.