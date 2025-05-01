США и Украина подписали соглашение по редкоземельным металлам. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.

Отмечается, что США после подписания соглашения получат доступ к инвестиционным проектам по разработке природных ресурсов Украины, в том числе алюминий, графит, нефть и природный газ.

Трамп прокомментировал будущее соглашение о недрах с Украиной

Позднее Минфин США подтвердил подписание соглашения. В заявлении министерства подчеркивалось, что сделка «может ускорить экономическое восстановление Украины».

Ранее спецпосланник президента США Кит Келлог сообщил, что подписание сделки по недрам между Соединенными Штатами и Украиной затягивается из-за трудностей, связанных с переводом документов.