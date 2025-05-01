В Белом доме высказались о сделке с Украиной по минералам

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп с самого начала ясно дал понять, что намерен положить конец конфликту на Украине. По ее словам, достигнутое соглашение по природным ресурсам является демонстрацией приверженности Трампа установлению долгосрочного мира. Об этом Левитт сообщила в ходе брифинга в четверг.

Министерство финансов США ранее объявило о подписании сделки с Украиной по природным ресурсам. Соглашение предусматривает создание инвестиционного фонда, в котором стороны будут иметь равные права управления и внесения вкладов (50/50). США получают приоритетное право на покупку продукции, добытой на Украине.

"Данное соглашение показывает, насколько президент вовлечён в процесс достижения действительно прочного мира", - заявила Левитт.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц заявил, что стороны конфликта "всё ближе" к урегулированию.