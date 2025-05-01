Трамп прокомментировал будущее соглашение о недрах с Украиной

Присутствие на территории Украины американской горнодобывающей промышленности обеспечит безопасность страны. Таким мнением поделился президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время выступления в белом доме, пишет ТАСС.

Политик прокомментировал возможное подписание с Киевом соглашения по добыче украинских полезных ископаемых.

«Как вы знаете, мы постоянно ищем редкоземельные металлы. Они не зря называются редкими, а у них их много, и мы заключили сделку», — отметил Трамп, говоря об Украине.

В этом случае американские «деньги будут в безопасности», Штаты смогут «начать копать и делать то, что нам нужно». Для Украины это также будет выгодное соглашение, считает Трамп. Американское присутствие «не позволит многим плохим субъектам попасть на Украину», считает политик.

В офисе Зеленского раскрыли детали сделки с США по ресурсам

Ранее в офисе Владимира Зеленского рассказали, что сделка Украины и США по ископаемым состоит из нескольких элементов — рамочного соглашения и двух технических. В Киеве считают, что сделка будет заключена в самое ближайшее время.

В свою очередь, Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на заключение сделки по ресурсам с Украиной. Министр финансов Штатов Скотт Бессент также отметил, что Вашингтон выразил готовность подписать сделку по ресурсам с Киевом.