В офисе Зеленского раскрыли детали сделки с США по ресурсам

Сделка Украины и США по ископаемым состоит из нескольких элементов — рамочного соглашения и двух технических. Об этом сообщил советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в эфире украинского телемарафона.

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«Есть два технических соглашения: о создании суверенного фонда между госагентствами и распределение обязанностей уже в фонде как таковом», — подчеркнул он.

Подоляк подчеркнул, что все документы будут подписаны быстро, поскольку есть заинтересованность Соединенными Штатами и Украиной.

Шмыгаль: Украина приняла решения, необходимые для сделки с США по ископаемым

Ранее газета The Financial Times писала, что высокопоставленные чиновники в США опасаются, будто Украина может попытаться в последний момент изменить условия сделки по минеральным ресурсам. Подобные действия Киева могут «привести к снижению прозрачности и подотчетности», указано в статье.

Украинский телемарафон — информационная программа, запущенная в феврале 2022 года. Трансляция ведется круглосуточно.