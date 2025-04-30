Шмыгаль: Украина приняла решения, необходимые для сделки с США по ископаемым

Украинские власти приняли окончательные решения, необходимые для подписания сделки по редкоземельным металлам с США. Об этом рассказал премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

«Правительство приняло решения, необходимые для подписания соглашения между Украиной и США о создании Инвестиционного фонда восстановления», — написал он в своём Telegram-канале.

Шмыгаль уточнил, что фонд создадут на паритетной основе, где обе стороны будут иметь равное право голоса. Новых долговых обязательств соглашение не предусматривает.

Ранее советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк сообщил, что сделка по полезным ископаемым с США состоит из рамочного соглашения и двух технических.