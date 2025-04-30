Супруге Джорджа Клуни могут запретить въезд в США из-за решения Трампа

Амаль Клуни вскоре может быть отказано во въезде в Соединенные Штаты, сообщает Financial Times. Дело в том, что супруга Джорджа Клуни — гражданка Великобритании, а не США. Юрист попадает под действие санкций, введённых администрацией Дональда Трампа.

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По данным издания, Министерство иностранных дел Великобритании уже выпустило предупреждение о том, что адвокаты, которые предоставляли юридические консультации Международному уголовному суду по делу о военных преступлениях высокопоставленных чиновников Израиля, могут пострадать в соответствии с февральским указом действующего президента США. Среди юристов была и Амаль Клуни.

Согласно документу, предусмотрено введение серьезных ограничений, включая блокирование имущества и активов, а также запрет въезда в США. Отмечается, что санкции могут коснуться и ближайших родственников упомянутых лиц. В настоящее время Джордж и Амаль Клуни большую часть времени проводят во Франции, куда в 2021 году переехали с близнецами Эллой и Александром. Ранее 63-летний Джордж Клуни «омолодился» вслед за Леонардо Ди Каприо — актёр уже пошутил о своём внешнем виде.