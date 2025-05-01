В США сообщили о согласии Украины и ЕС на 22 условия для мира с Россией

Соединенные Штаты после переговоров в Лондоне получили 22 конкретных условия, на которые согласились представители Украины и европейские союзники в рамках урегулирования конфликта. Об этом рассказал спецпосланник американского президента Кит Келлог в эфире Fox News.

«Я только что вернулся из Лондона на прошлой неделе, где мы сели за стол переговоров с украинской командой, а также с европейцами. У нас было 22 конкретных условия, на которые они согласились», — уточнил он.

Келлог также добавил, что представители Киева и стран Евросоюза (ЕС) заинтересованы в полноценном прекращении огня, которое могло бы привести к мирному соглашению и длилось по меньшей мере 30 дней. Потому что это может создать постоянную мирную инициативу, добавил Келлог.

Келлог: Киев согласен пойти на территориальные уступки

Ранее украинский президент Владимир Зеленский рассказал, что готов к диалогу о мире с кем угодно и когда угодно. До этого политик назвал условие для окончания конфликта на Украине. Так, он признал, что следует урегулировать конфликт на основе «мира через силу», поскольку без этого принципа боевые действия будут продолжаться.

В свою очередь, глава США Дональд Трамп заявил, что только он способен достичь мирного соглашения по Украине. Помимо этого, американский политик отметил, что переговоры по достижению мира уже продвинулись достаточно далеко.