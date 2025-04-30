Маск надел две кепки на заседании кабинета министров США

Президент США Дональд Трамп оценил образ главы Департамента эффективности госуправления Илона Маска с двумя кепками во время заседания кабинета министров страны. Об этом сообщают «Известия».

По данным издания, перед началом встречи каждому американскому чиновнику выдали кепку с надписью «Gulf of America» («Американский залив»). Маск, прибывший на встречу, уже имел на голове кепку черного цвета. Это никак не смутило его и он решил надеть выданный головной убор поверх имеющегося.

«Илон, мне нравится твой двойной головной убор. Ты единственный, кто мог так сделать и кому за это ничего не будет», — прокомментировал это Трамп.

В ответ Маск указал, что ему говорят, что он носит много кепок. Он назвал данные заявления «правдой».