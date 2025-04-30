В США заявили, что Украина готова уступить России территории

Украинская сторона готова пойти на территориальные уступки для урегулирования конфликта, но не хочет это признавать юридически, рассказал журналистам спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог. Об этом пишет ТАСС.

Чиновник предположил, что украинский конфликт будет закончен посредством дипломатии, а не военным путем.

«Украинцы готовы уступить территории, которые Россия фактически занимает, хотя и не признавать это юридически навсегда. Они согласны на такой вариант. Они понимают, что при установлении режима прекращения огня каждая сторона останется на занятых ею позициях. Именно к этому они готовы», — отметил Келлог.

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Ранее сообщалось, что Кит Келлог не посчитал нужным прямо ответить на вопрос, есть ли у ВСУ необходимые для отпора военные ресурсы.