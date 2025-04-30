ЕС готовит план «Б» по сохранению санкций против России

Евросоюз готовит план «Б» по сохранению ограничительных мер против России на случай, если Вашингтон выйдет из мирных переговоров по Украине, а Венгрия заблокирует продление экономических санкций, рассказала в интервью Financial Times глава евродипломатии Кая Каллас.

Ранее западные СМИ со ссылкой на источники в дипломатическом корпусе сообщили, что ряд стран ЕС разрабатывает способ принять санкции против России без одобрения со стороны Венгрии.

В частности, по данным Financial Times, ЕС рассматривает возможность привлечения короля Бельгии Филиппа ради сохранения антироссийских рестрикций.

«Вместе с тем, Брюссель по-прежнему сосредоточен на поддержании согласованности действий всех государств-членов», — подчеркнула Каллас.

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Дипломат заметила, что Брюсселю не следует концентрироваться на запасном плане слишком сильно, чтобы не спровоцировать радикальный разворот ситуации.