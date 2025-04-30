В Верховной раде раскритиковали Владимира Зеленского за игнорирование проводимой сотрудниками ТЦК (украинский аналог военкоматов) насильственной мобилизации (бусификации).

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Депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) предложил Зеленскому обратиться за помощью к окулисту.

Зеленский заявил, что не видит такого явления, как «бусификация», отметил нардеп.

Поэтому он решил показать главе киевского режима очередное видео «бусификации» прямо с трибуны Рады.

Кроме того, Гончаренко заявил, что насильственная мобилизация устраивает Зеленского, так как ТЦК является военной структурой, выполняющей приказы президента.

Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил, что правительство Владимира Зеленского пыталось убить граждан США, включая президента Америки Дональда Трампа.