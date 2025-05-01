Американский экономист рассказал о возможном политическом выборе Украины

Украине в итоге придется сделать выбор между урегулированием конфликта на условиях, которые не устраивают Киев, и дальнейшими военными потерями в случае отказа от него. С таким мнением выступил американский экономист Джеффри Сакс в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Так, эксперт обратил внимание на два момента, которые касаются текущей ситуации на Украине. Во-первых, Вооруженные силы Украины терпят поражение на поле боя, и этого не удастся изменить в ближайшее время. Помимо этого, Штаты при президенте Дональде Трампе вряд ли продолжат активно помогать Киеву.

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«У Украины есть реальный выбор, и этот выбор заключается в том, чтобы принять мирное соглашение, которое не соответствует ее списку желаний, но отражает реалии, с которыми сталкивается Украина, или продолжить нести потери на поле боя», — резюмировал Сакс.

Ранее Джеффри Сакс рассказал, что украинский лидер Владимир Зеленский выдвигает невыполнимые требования в ходе переговоров об урегулировании конфликта с Россией, которые могут привести к уничтожению страны. Эксперт отметил, что Дональд Трамп хочет положить конец конфликту, понимая, что победить Вашингтону и Киеву не удастся.

До этого Владимир Зеленский потребовал от Соединенных Штатов гарантии безопасности, уточнив, что они должны быть как минимум такие же, как у Израиля.