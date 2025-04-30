Европа готовит грандиозный план по сохранению санкций против России

Ura.Ru

Евросоюз разрабатывает альтернативный план по сохранению санкций против России на случай возможного выхода США из мирных переговоров по Украине и блокировки продления санкций одной из стран ЕС. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на главу дипломатии Евросоюза Каю Каллас.

Европа готовит грандиозный план по сохранению санкций против России
© globallookpress.com
«Существует „план Б“ по поддержанию экономического давления на Россию, если Венгрия заблокирует продление экономических санкций ЕС в июле, но подчеркнула, что Брюссель по-прежнему сосредоточен на поддержании согласованности действий всех государств-членов», — рассказала Каллас в интервью Financial Times.

Евросоюз намерен 6 мая представить план поэтапного сокращения зависимости от энергетических ресурсов России. Еврокомиссия может предложить применение торговых механизмов, включая установление квот и введение пошлин. Источники утверждают, что после презентации дорожной карты последует разработка соответствующего законодательного проекта.

В мире