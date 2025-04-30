Европа готовит грандиозный план по сохранению санкций против России

Евросоюз разрабатывает альтернативный план по сохранению санкций против России на случай возможного выхода США из мирных переговоров по Украине и блокировки продления санкций одной из стран ЕС. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на главу дипломатии Евросоюза Каю Каллас.

«Существует „план Б“ по поддержанию экономического давления на Россию, если Венгрия заблокирует продление экономических санкций ЕС в июле, но подчеркнула, что Брюссель по-прежнему сосредоточен на поддержании согласованности действий всех государств-членов», — рассказала Каллас в интервью Financial Times.

Евросоюз намерен 6 мая представить план поэтапного сокращения зависимости от энергетических ресурсов России. Еврокомиссия может предложить применение торговых механизмов, включая установление квот и введение пошлин. Источники утверждают, что после презентации дорожной карты последует разработка соответствующего законодательного проекта.