СМИ: Трамп сталкивался с препятствиями в контактах с Путиным

Чиновники из США препятствовали контактам президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа во время его первого президентского срока. Об этом сообщает The Economist.

Согласно информации издания, во время первого срока Трампа его окружение активно препятствовало контактам политика с Путиным. При этом, данная ситуация вновь повторяется уже сегодня.

Впрочем, это не мешает украинской и американской стороне испытывать «осторожный оптимизм» по поводу переговоров. Источник отмечает, что у сторон «возникло ощущение», что Трамп смог «раскусить» своего российского коллегу, а также «возможно начал уважать» Зеленского.

«Украинские источники говорят, что Зеленский использовал свои 15 минут (во время встречи на похоронах папы римского — прим. ред.), чтобы донести простое сообщение: Украина готова к безусловному прекращению огня, Россия — нет, и г-н Трамп не должен отказываться от мира, который может обеспечить только он. Пост в социальных сетях, написанный американским президентом впоследствии, показал, что он понял сообщение», — сообщает издание.

Ранее Трамп рассказал об отношении к нему Путина.