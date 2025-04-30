Трамп заявил, что рассчитывает на сделку с Украиной по ресурсам

Американский лидер Дональд Трамп выразил надежду на заключение сделки с Киевом по редкоземельным металлам.

«Мы договорились, и я предполагаю, что они выполнят договорённость... Мы ещё не увидели плоды этой договорённости. Я подозреваю, что мы увидим», — привело его слова РИА Новости.

Трамп уточнил, что присутствие США в районе добычи полезных ископаемых воспрепятствует присутствию «опасных людей».

Глава американского Минфина Скотт Бессент заявил, что при готовности киевского режима сделку подпишут уже 30 апреля.

Агентство Reuters сообщало, что Соединённые Штаты хотят подписать с Украиной два дополнительных акта к соглашению по редкоземельным металлам.