Принц Уильям возмущен новой выходкой потерявшей совесть Меган Маркл

Меган Маркл и принц Гарри покинули королевскую семью 5 лет назад. Но герцогиня Сассекская никак не желает расставаться со своим титулом. Меган считает, что ей позволено назвать себя "Ее Королевское Высочество".

Меган рассылает друзьям милые подарки, к которым прикладывает открытки с гербом, содержащим символы монархии, а подписывается бывшая актриса как "Ее Королевское Высочество герцогиня Сассекская". Пару месяцев назад одна из таких открыток попала в Сеть.

Пресс-секретарь Маркл пытался выйти из ситуации, сказав, что письмо было очень старым и с тех пор герцог и герцогиня Сассекские не используют свои королевские титулы. Но один из помощников Меган в тот же день сообщил, что открытка была личной, а значит Маркл могла ее подписать как угодно.

"Она использовала титул в частном порядке, а не в коммерческих целях", — нелепо оправдал герцогиню ассистент.

Принц Уильям от такой наглости пришел в ярость. Он пообещал, что сделает все, чтобы приструнить невестку.