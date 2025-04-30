Принц Уильям возмущен новой выходкой потерявшей совесть Меган Маркл

ТВ Центр

Меган Маркл и принц Гарри покинули королевскую семью 5 лет назад. Но герцогиня Сассекская никак не желает расставаться со своим титулом. Меган считает, что ей позволено назвать себя "Ее Королевское Высочество".

Принц Уильям возмущен новой выходкой потерявшей совесть Меган Маркл
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Меган рассылает друзьям милые подарки, к которым прикладывает открытки с гербом, содержащим символы монархии, а подписывается бывшая актриса как "Ее Королевское Высочество герцогиня Сассекская". Пару месяцев назад одна из таких открыток попала в Сеть.

Пресс-секретарь Маркл пытался выйти из ситуации, сказав, что письмо было очень старым и с тех пор герцог и герцогиня Сассекские не используют свои королевские титулы. Но один из помощников Меган в тот же день сообщил, что открытка была личной, а значит Маркл могла ее подписать как угодно.

"Она использовала титул в частном порядке, а не в коммерческих целях", — нелепо оправдал герцогиню ассистент.

Принц Уильям от такой наглости пришел в ярость. Он пообещал, что сделает все, чтобы приструнить невестку.

"Карл III полностью потерял контроль. Очевидно, что Гарри и Меган намерены наполнить его последние годы страданиями, как он и опасался. Маркл знает, что король ничего не сделает. Но когда на престол взойдет Уильям, он не будет это терпеть. Когда он станет королем, найдется способ, раз и навсегда отбить у Меган охоту использовать высокий титул", — сообщил источник Daily Express, близкий ко дворцу.
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