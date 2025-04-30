Трамп назвал сумму потраченных на Украину денег

Американский президент Дональд Трамп выразил недовольство тем, что США просто вливают деньги в Украину, обвинив в этом бывшего главу вашингтонской администрации Джо Байдена.

"Когда я пришел сюда, я спросил: "Сколько денег мы дали Украине?" Реальная цифра - около $350 млрд, это немыслимо. И у нас не было никакой безопасности. У нас не было ничего. Мы просто вливаем туда деньги, ничем не обеспеченные", - сказал Трамп на очередном заседании своего кабинета.

Трамп заявил, что «спасает» Украину