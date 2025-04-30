Трамп назвал сумму потраченных на Украину денег

Аксинья Кравченко

США просто вливают деньги в Украину и в этом виноват бывший американский президент Джо Байден. Об этом заявил глава Соединенных Штатов Дональд Трамп, передает ТАСС.

Трамп назвал сумму потраченных на Украину денег
© ТАСС

По его словам, при Байдене США дали Украине около 350 миллиардов долларов.

«Это немыслимо. И у нас не было никакой безопасности. У нас не было ничего. Мы просто вливаем туда деньги, ничем не обеспеченные», — сказал Трамп.

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Он отметил, что средства выделяемые Украине утекали так, словно их «выбрасывали в окно».

«И это делал Байден. И это война Байдена. Это не война Трампа. Я пытаюсь выбраться», — заключил президент США.
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