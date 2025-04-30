Трамп назвал сумму потраченных на Украину денег

США просто вливают деньги в Украину и в этом виноват бывший американский президент Джо Байден. Об этом заявил глава Соединенных Штатов Дональд Трамп, передает ТАСС.

По его словам, при Байдене США дали Украине около 350 миллиардов долларов.

«Это немыслимо. И у нас не было никакой безопасности. У нас не было ничего. Мы просто вливаем туда деньги, ничем не обеспеченные», — сказал Трамп.

Трамп заявил, что «спасает» Украину

Он отметил, что средства выделяемые Украине утекали так, словно их «выбрасывали в окно».