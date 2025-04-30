Макрон удивил французов необычным поступком

Президент Франции Эммануэль Макрон неожиданно зашел в один из баров на западе страны. Об этом сообщает The New York Times.

Отмечается, что французский президент посетил место без предварительного согласования — посетители бара сначала подумали, что перед ними находится двойник главы государства. После этого Макрон завел с окружающими разговор о проблемах страны.

«Он болтал больше часа о здравоохранении, рабочих местах, зарплатах и ​​других повседневных заботах встревоженного французского народа», — сообщает источник.

Газета предполагает, что такой поступок может быть обусловлен желанием Макрона стать «ближе к народу» — политика часто критикуют за то, что он слишком сильно оторван от быта обычных французов.

Ранее в Кремле ответили на слова Макрона о давлении на Россию.