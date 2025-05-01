Иран отреагировал на введение нового пакета санкций со стороны США

Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи осудил введение нового пакета американских санкций против Тегерана. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале иранского внешнеполитического ведомства.

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В сообщении сказано, что Багаи решительно осудил новые санкции США против физических и юридических лиц в Иране, а также ряде других стран под предлогом их сотрудничества с исламской республикой.

Представитель МИД назвал новые ограничения еще одним наглядным свидетельством противоречивого подхода американских лиц, принимающих решения, и отсутствия у них доброй воли и серьезности в продвижении по пути дипломатии.

США 30 апреля ввели рестрикции против семи организаций из Ирана, ОАЭ и Турции, которые якобы имеют отношение к торговле иранской нефтью и нефтехимической продукцией. Кроме того, ограничения затронули два судна. По словам госсекретаря США Марко Рубио, президент Дональд Трамп хочет прекратить «незаконный экспорт» нефти и нефтехимической продукции из исламской республики.