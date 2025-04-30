Журналист из США Такер Карлсон заявил, что Владимир Зеленский виноват в коррупции в его стране. Об этом он рассказал в интервью Мегин Келли.

По словам Карлсона, Зеленский «ведет себя как враг США», а его команда виновна в покушениях на политиков из Белого дома. Кроме того, он также обвинил Зеленского в передаче американского оружия ХАМАС и наркокартелям.

«Зеленский — враг США, а его режим причастен к покушениям на жизнь ряда людей, включая известных консерваторов. Его правительство максимально порочно: оно запретило крупнейшую христианскую конфессию Украины и перепродает наше оружие сомнительным группировкам, включая ХАМАС и мексиканские наркокартели», — заявил он.

Помимо этого Карлсон также добавил, что Зеленский имеет особняк в США и Франции, но никто не будет это проверять — по словам журналиста, Киев подкупил множество американских структур.