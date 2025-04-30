Такер Карлсон обвинил Зеленского в коррупции в США
Журналист из США Такер Карлсон заявил, что Владимир Зеленский виноват в коррупции в его стране. Об этом он рассказал в интервью Мегин Келли.
По словам Карлсона, Зеленский «ведет себя как враг США», а его команда виновна в покушениях на политиков из Белого дома. Кроме того, он также обвинил Зеленского в передаче американского оружия ХАМАС и наркокартелям.
«Зеленский — враг США, а его режим причастен к покушениям на жизнь ряда людей, включая известных консерваторов. Его правительство максимально порочно: оно запретило крупнейшую христианскую конфессию Украины и перепродает наше оружие сомнительным группировкам, включая ХАМАС и мексиканские наркокартели», — заявил он.
Помимо этого Карлсон также добавил, что Зеленский имеет особняк в США и Франции, но никто не будет это проверять — по словам журналиста, Киев подкупил множество американских структур.
«Сколько у тебя, кстати, недвижимости, Зеленский? Есть особняк в Майами? А во Франции? Может, проверим финансы твои и твоего окружения? К сожалению, никто ничего не проверит, ведь на этом нажились и многие американцы. Все в курсе данной схемы отмывания денег», — заявил он.