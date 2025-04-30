Военные НАТО оккупировали город рядом с российской границей

Город Нарву в Эстонии оккупировали военные НАТО: закрыт погранпереход, на улицах неспокойно, на трассе растут пробки. Об этом рассказал журналист Алексей Стефанов в своем Telegram-канале.

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Он отметил, что в приграничном с Россией городе проходят учения Kilp, в которых с 28 апреля по 3 мая, по официальной версии, примут участие около 1200 военных, полицейских и ополченцев.

Журналист считает, что так русским жителям города хотят показать, кто в доме хозяин, причем даже не особо скрывая это.

По его мнению, устроена эта показуха накануне Дня Победы не случайно.

Ранее советник по коммуникациям эстонского министерства культуры Ханнус Лууре заявил, что причин для запрета концерта российской певицы Кристины Орбакайте власти Эстонии не нашли.