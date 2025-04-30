Шмыгаль раскрыл детали сделки Украины и США по ресурсам

Сделка о полезных ископаемых между Украиной и США является партнерской и предусматривает получение Киевом военной помощи. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает РБК.

По его словам, инвестиционный фонд, который будет создан в рамках сделки, будет включать доли управления и наполнения 50/50. Взносы в него будут осуществляться в денежной форме, но Вашингтон сможет засчитывать их как взнос и новую военную помощь. Предоставленная до сделки помощь США в соглашении учитываться не будет.

Также соглашение оставляет контроль над всеми ресурсами, недрами и инфраструктурой за Украиной, она сможет вносить на рассмотрение только новые лицензии на добычу полезных ископаемых.

«Украина только вносит вклад с новых лицензий, с новой ренты на полезные ископаемые. Это будет наш вклад. 50% мы будем давать в этот фонд деньгами. Соответственно, никакие долги, никакая помощь, которая предоставлялась Украине для подписания этого соглашения, не является предметом этого соглашения», — сказал Шмыгаль.

Срок действия инвестиционного фонда составляет десять лет. Речь идет не только о капитальных инвестициях, но и покупке украинской продукции по принципу take or pay. Кроме того соглашение включает нулевые пошлины для США и Украины и привлечение других международных партнеров для поддержки реализации совместных проектов.

Отмечается, что сделка не противоречит стремлению Киева стать членом Евросоюза.