Ресурсная сделка Украины и США оказалась под угрозой срыва в последний момент

Переговоры по ресурсной сделке между Украиной и США пока не завершены, поскольку Киев в выходные дни предпринял попытку пересмотреть условия соглашения. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на осведомленные источники.

© Газета.Ru

По данным издания, сделка по ресурсам оказалась под угрозой в последний момент. Согласно материалу FT, команда министра финансов США Скотта Бессента призвала украинскую делегацию во главе с вице-премьером Юлией Свириденко подписать все согласованные договоренности или «возвращаться домой».

25 апреля президент США Дональд Трамп раскритиковал украинского лидера Владимира Зеленского за то, что его страна до сих пор не согласилась подписать соглашение о редкоземельных металлах. По его словам, задержка по подписанию «финальных документов» составила как минимум три недели. В связи с этим американский лидер выразил надежду, что сделка между Киевом и Вашингтоном будет заключена немедленно.

18 апреля британская газета Financial Times писала, что США и Украина подписали меморандум о намерениях в рамках переговоров о ресурсной сделке между Вашингтоном и Киевом, подписание самого соглашения может состояться к концу текущей недели. Как отметила вице-премьер Украины Юлия Свириденко, слова которой приводит FT, полное соглашение «откроет возможности для значительных инвестиций, модернизации инфраструктуры и взаимовыгодного партнерства между Украиной и Соединенными Штатами».